Cyclotourisme : rendez-vous au Festival international du voyage à vélo !

, pour échanger sur des destinations autour d’itinéraires, de budget, de solutions d’hébergements, de transport... On parlera de 10 destinations en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique de l’Ouest., pour parler de voyage à vélo en famille, de bikepacking (ou comment voyager léger à vélo), ou de santé en voyage à vélo. Une table ronde évoquera des expériences de voyageurs à vélo et un café-rencontre permettra d’échanger autour du festival lui-même., entre 3 minutes et 1 heure. Des histoires de famille et des voyages en solo, de l’humour et de la poésie, du sport, de l’introspection et aussi beaucoup de dépaysement ! De la Chine au Mexique, un peu partout en France et même la découverte du cyclisme polaire.pour présenter les équipements nécessaires au voyage à vélo, camping et bivouac compris, mais aussi des constructeurs de vélo et notamment de vélo de voyage, vélos couchés ou vélos recyclés., pour apprendre à planifier et tracer son itinéraire sur un smartphone ou un GPS, réaliser un carnet de voyage, fabriquer une sacoche, écrire et parler lecture autour du vélotourisme ou, tout simplement, réparer son matériel.puisqu’ils auront leur propre festival : sans leurs parents et avec deux accompagnateurs, ils pourront parler de leur expérience de voyage à vélo.