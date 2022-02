Tarbes-Lourdes - Paris-Orly : Volotea remporte la DSP

« Nous sommes très heureux d'annoncer la continuité de cette liaison entre Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Paris-Orly, et fiers de pouvoir offrir une ligne directe avec la capitale, permettant ainsi de relancer le tourisme de Lourdes, qui contribue très fortement à l’attractivité des Hautes-Pyrénées et de la France. Cela s’inscrit dans notre stratégie d’offrir toujours plus de possibilités de voyages au plus grand nombre à des tarifs compétitifs. Nous sommes également ravis de contribuer activement au dynamisme économique du territoire. » explique Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea.



Les billets seront ouverts à la vente en France dans les prochains jours, sur l’ensemble des canaux de distribution.