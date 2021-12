SNCF : c'est parti pour les trains de nuit Paris - Lourdes et Paris - Vienne

Outre le lancement du Paris – Lourdes – Paris, le service annuel 2022, qui débute ce 12 décembre, est aussi marqué par la reprise, à la suite des travaux effectués par SNCF Réseau entre Livron et Aspres, des circulations du train de nuit Paris – Briançon – Paris, ainsi que par le lancement du Vienne - Paris, en partenariat avec les ÖBB ce 14 décembre.



SNCF Voyageurs, les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) et la Deutsche Bahn (DB) ont célébré, en gare de Paris Est, l’arrivée du train de nuit inaugural parti de Vienne le lundi 13 décembre à 19h40.



3 allers et retours sont proposés depuis la gare de Paris Est : Paris-Vienne : départs les mardi, vendredi et dimanche ; Vienne-Paris : départs les lundi, jeudi et samedi.



Le trajet est réalisé avec des trains Nightjet, matériel des Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB).



Un programme de remise à niveau des rames, ainsi que l’adaptation des installations ferroviaires de maintenance pour le Paris-Lourdes-Paris et le Paris-Nice-Paris, a été prévu dans le cadre du plan gouvernemental France Relance de septembre 2020 et a été financé par l’État (Agence de financement des infrastructures de transport de France - AFITF) à hauteur de 100 millions d’euros.