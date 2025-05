Argelès-sur-Mer transforme son Office de Tourisme

lieu de vie ancré dans la dynamique locale

Ce nouvel Office de Tourisme réinventé marque un tournant important dans le développement touristique d’Argelès-sur-Mer en incarnant notre volonté de transformation

Accompagnés de spécialistes et grâce à un véritable travail d’équipe, nous avons repensé ce lieu en profondeur

Le nouvel Office de Tourisme s’affirme désormais comme un "". Il accueille une salle polyvalente dédiée à des expositions, conférences, réunions et événements ouverts aux visiteurs comme aux habitants. L’objectif est de proposer une programmation annuelle régulière, contribuant à l’animation du centre-ville et à la transmission culturelle. Parmi les éléments nouveaux, un espace immersif scénographié permettra aux visiteurs de découvrir l’univers d’Argelès-sur-Mer à travers des projections visuelles et sonores. Cette installation vise àUne fresque murale panoramique, conçue par des artistes locaux, sera dévoilée lors de l’inauguration. Elle incarnera visuellement l’identité de la commune et prolongera l’expérience de visite. Ces dispositifs s’inscrivent dans une logique de, en cohérence avec les efforts menés pour encourager la découverte du patrimoine naturel et culturel de l’arrière-pays et du littoral.Sur le plan environnemental, le bâtiment a bénéficié d’une. L’opération participe à la stratégie de la commune visant à mieux répartir les flux touristiques dans le temps et l’espace, à favoriser les séjours hors saison et à limiter l’impact écologique des activités liées au tourisme.», souligne Nathalie Brunie. Elle insiste également sur la co-construction du projet : «». Le nouveau bâtiment entend refléter une vision actualisée du tourisme, conjuguant