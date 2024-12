L'Office du Tourisme du Pays des Écrins nomme une nouvelle directrice !

Sa nomination répond à la volonté des administrateurs de l’Office de Tourisme de confier la direction à une passionnée de montagne, de nature et de sports, en adéquation avec l’identité du territoire.



« Le terrain de jeu est exceptionnel au Pays des Écrins, j’aime comprendre quels sont les besoins et passer ensuite à l’action afin de contribuer au rayonnement de ce divin territoire. L’authenticité de la région créée par les savoirs des habitants me pousse également à construire des projets durables qui s’inscriront dans le collectif . » partage Catherine Jolibert, Directrice de l'Office du Tourisme du Pays des Écrins et haute alpine d'adoption.