La rénovation du Beau-Rivage Genève débutera cet automne

Les chambres situées entre le 1er et le 4e étage feront également peau neuve (les dernières rénovations remontent à 2016, où 17 chambres et suites exclusives ont été créées aux 5e et 6e étages).Enfin, pour minimiser son impact sur l’environnement, l’hôtel visera notamment une alimentation à 100% en énergies renouvelables, un soutien important des technologies solaires et une amélioration considérable de l’isolation.Pendant les travaux de rénovation --, le cinq étoiles genevois restera ouvert.Maison fondée en 1865 et propriété de la famille Casacuberta depuis 2021, l'hôtel Beau-Rivage bénéficie d’un emplacement unique au sein de la ville suisse cosmopolite et dans le cœur des Genevois.En élevant l’hôtellerie au rang d’art depuis cinq générations, l’établissement dea été marqué par le passage d’illustres figures comme l’Impératrice Sissi, le Général de Gaulle, Romy Schneider, Eleanor Roosevelt, Charlie Chaplin et tant d’autres qui ont contribué à l’histoire du monde.