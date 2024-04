Suisse : le groupe hôtelier français Beaumier s'implante à Wengen 71 chambres, 19 suites et un spa, très minéral

C'est dans le village de montagne de Wengen, interdit aux voitures, que le groupe hôtelier français Beaumier a choisi d'ouvrir son premier établissement en Suisse, en reprenant le Grand Hôtel Belvedere. A la tête de cet établissement entièrement rénové, un hôtelier expérimenté, le Suisse Lorenz Maurer.



Lorenz Maurer vient d'être nommé « Area General Manager » au sein du Grand Hôtel Belvedere, qui, après entière rénovation, ouvrira ses portes à



Ancien agent de voyage,



Ce Suisse passionné de design apportera son expertise et sa passion pour garantir un séjour d’exception aux clients de cet hôtel installé à la périphérie d'une station qui vit pleinement au rythme de la montagne, en immersion totale dans l’Oberland bernois, face à la Jungfrau, en surplomb de la Vallée de Lauterbrunnen…



Une rénovation complète Grand Hotel Belvédère propose désormais 71 chambres, 19 suites et un spa, très minéral.



Les deux bâtiments qui composent l’hôtel ont été entièrement rénovés par le bureau suisse d’architecture et d’architecture d’intérieur Complete Works, en collaboration avec Valéry Clavien. L’intérieur souligne l’héritage artisanal de l’Oberland bernois et allie le style alpin traditionnel et le minimalisme élégant.



Pour créer une atmosphère apaisante en harmonie avec les montagnes environnantes, des matériaux naturels - du parquet en épicéa aux salles de bains en granit vert, en passant par les épais textiles en laine- ont été utilisés partout.



Les deux restaurants, la Brasserie Belvédère et le restaurant Waldrand, reprendront les meilleures traditions de la cuisine suisse et les réinterpréteront avec des accents et des techniques contemporains.



Le spa nouvellement créé, un bâtiment en béton inspiré du brutalisme, s’harmonise avec le calme de la forêt voisine. Le spacieux espace bien-être sera équipé de cinq salles de soins, de deux saunas, d’un hammam et d’une piscine à débordement intérieure et extérieure de style onsen japonais.



Outre le ski, les clients du Grand Hôtel Belvédère pourront vivre des expériences sur mesure, comme des visites guidées, des sorties en VTT, de

l’escalade, du yoga, de la méditation et du Pilates, ainsi que de la musique live avec le DJ de l’hôtel.



Le Grand Hôtel Belvédère sera le premier établissement en Suisse du groupe hôtelier français Beaumier. En plus de cet hôtel récemment acquis et de Petunia à Ibiza, Beaumier exploite huit hôtels en France : l’hôtel Le Val Thorens, l’hôtel Le Fitz Roy à Val Thorens et l’hôtel des 3 Vallées à Courchevel 1850 dans les Alpes françaises ; l’hôtel L’Alpaga à Megève ; l’hôtel Les Roches Rouges, à Saint- Raphaël sur la Côte d’Azur; Capelongue à Bonnieux; Le Moulin et Le Galinier à Lourmarin. Ce groupe entend promouvoir un " luxe responsable" .



