Le Chili sera de retour à l’IFTM

« Être de retour à l'IFTM Top Resa est essentiel pour notre pays car la France est l'un de nos marchés stratégiques principaux. Au cours de l'année 2023, nous avons reçu 62 779 touristes français et, jusqu'au mois de juillet de cette année, nous avons enregistré une augmentation de 7,7 % par rapport à la même période l'année dernière. Notre plan de marketing prend fortement en compte les pays européens et nous sommes ici pour récupérer et augmenter le nombre de touristes qui décident de visiter le Chili et chacune de ses merveilleuses destinations », a déclaré la sous-secrétaire au tourisme, Verónica Pardo.



Elle a ajouté : « Le Chili se distingue par la présence de cinq macro-zones avec des offres et des expériences différentes. Nous avons lancé une stratégie nationale pour le tourisme durable dans une perspective d'avenir. Ceci notamment via un plan de travail sur dix ans qui vise à décentraliser et à promouvoir le développement du tourisme dans chacune des régions, en mettant l'accent sur la protection des environnements uniques qu'offre le Chili. Cette stratégie part toujours du principe que le tourisme est une activité économique stratégique pour notre pays et que, pour la maintenir, il faut en prendre soin dans tous les domaines . »