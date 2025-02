low cost

la meilleure expérience au meilleur tarif

JetBlue est née en l’an 2000 à New York. En 25 ans, elle a su se hisser à la 6e place des compagnies américaines avec, c’est notable pour une compagnie US, une flotte sans aucun Boeing et àElle avait à ses débuts vocation à ouvrir des destinations qui n’étaient pas accessibles depuis New York. Un premier vol vers Fort Lauderdale en Floride, puis l’international vers La République dominicaine et les Caraïbes.En 2016, le réseau s’étend à plus de 100 destinations aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes. En 2018, JetBlue propose la commercialisation de séjours, de chambres d’hôtel et de locations de voitures avec le lancement de JetBlue Travel.En 2021, elle se lance sur les vols transatlantiques avec ses premiers vols vers Londres Heathrow et Londres Gatwick. Boston et New York depuis Paris CDG en quotidien suivront en 2024. Sur ses liaisons transatlantiques, JetBlue utilise un A321neoLR avec deux classes disponibles :la classe affaires (24 sièges),la classe économique.En classe éco, il y a quatre rangées, soit 24 sièges « Even More Space » bénéficiant de 11 cm en plus pour les jambes.JetBlue n’est donc pas une compagnie «», et sa volonté est de vouloir offrir «».Dans toutes les classes et sur les vols transatlantiques, elle garantit le plus d’espace pour les jambes en classe économique comparée aux compagnies américaines, le wifi haut débit gratuit, la télévision en direct et films gratuits, des repas des collations et boissons gratuites y compris de la bière, du vin ou d’autres alcools.Petits clins d’œil aux Français, certains numéros de vols vers l’hexagone ne sont pas le fruit du hasard. Un des vols au départ de New York est leet depuis Boston c’est le(Le New York – Londres quant à lui, est le 007)