JetBlue adopte Travel Connect Train de Resaneo

Nous sommes très heureux de nous associer à Resaneo et d’offrir à nos clients des correspondances train-avion sur un seul et même billet. Si vous vivez près de Lyon, Marseille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Lille, vous profiterez, à votre porte, de l’expérience transatlantique JetBlue

L’outil propose des. Resaneo prend en charge les, tandis que JetBlue accède ainsi à untout en limitant l'empreinte carbone.précise : «».