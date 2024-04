RESANEO : quels avantages pour les pros ?

Comme n’importe quelle entreprise, RESANEO cherche à améliorer ses ventes. Et ce, pour le plus grand bonheur des agents de voyages. Puisque pour y parvenir, RESANEO n’a de cesse de leur faciliter la vie avec des innovations, des améliorations et des exclusivités.



Rédigé par Pascal VALENDRU le Lundi 29 Avril 2024

Les agences au cœur de notre engagement





RESANEO met son expertise au service des agences de voyage depuis 2012.



Cette étroite collaboration entre professionnels du voyage permet à la centrale 100 % transport d’offrir des services exclusifs et de les améliorer en permanence.



Les bonnes raisons de choisir Resaneo Une interface ultra-simple : Resaneo vous offre un comparateur et un système de réservation multimodal permettant de vendre aussi bien du vol que du train.

Gain de temps : Vous bénéficiez du choix entre le trajet le plus rapide, le prix le plus intéressant, notre recommandation et bien sûr, toutes les possibilités existantes sur votre demande.

Indication de consommation CO2 : Sur la plupart des vols, notre calculateur indique les rejets de CO2 générés.

Une remontée comptable automatisée : Plus besoin de ressaisir les données, elles sont automatiquement importées dans la très grande majorité des logiciels de compta pros.

Filtrage optimal : Pour optimiser le résultat de recherche, vous pouvez filtrer votre demande par route, par tarif, par durée, par nombre d’escales et par trajet.

Clarté des documents de voyage : Vous recevez un document de voyage personnalisé, avec votre logos et à vos couleurs. Il comprend le moins de langage codé possible afin d’être clair, net et compréhensible par tout un chacun. Les noms des villes et les destinations sont clairement mentionnés, le poids des bagages est exprimé en Kg…



Des informations et des services exclusifs Resaneo permet à ses agences de bénéficier d’informations exclusives pour leur simplifier encore plus la vente.



Travel Connect : Cette exclusivité technologique et commerciale permet à l’agence de réserver des vols avec des connexions jusqu’alors impossibles entre deux transporteurs qui n’ont pas forcément d’accord Interline. Resaneo garanti qu’en cas de défaillance d’un des transporteurs, les clients seront pris en charge selon les conditions les plus avantageuses possibles.

Offre rail très complète : Quasiment toute l’offre rail France est accessible. TGV, Intercités et Ouigo et vers/depuis l’étranger avec Thalys, Eurostar, Renfe… Avec l’accès aux plans cabines pour choisir son emplacement.

Calendrier des vols directs : Avec cet outil, fini les trop nombreuses recherches pour trouver les bons jours de rotations. Accédez instantanément aux différents jours des vols directs partout dans le monde.

Assistance aéroports facilitée : Un formulaire simple, exhaustif et accessible permet de renseigner les besoins spécifiques du client pas à pas et sans risque d’oublier le moindre détail. Nous traitons toutes les demandes particulières, du transport d’animaux au sac de golf en passant par la demande fauteuil roulant et la planche de surf. Nous envoyons et gérons chaque demande pour l’agence.

Informations bagages : Dès le choix du trajet, visualisez les dimensions et le poids des bagages. Resaneo met également à la disposition des agences toutes les informations, compagnie par compagnie, des bagages en cabine et en soute.

Un SAV situé 100 % En France: Nos Travel Angels sont à votre écoute. Leur disponibilité, leur expertise et leur vitesse de décroché n’est plus à démontrer.



La transparence de l’information Resaneo ne cache pas d’informations à ses agences. Les grilles de frais sont visibles sur le site, les informations bagages pour toutes les compagnies également, ainsi que de nombreuses autres astuces indispensables au quotidien de l’agent de voyage.



Contactez-nous au 0892 49 41 41

Vous n’êtes pas encore inscrit ?



fr.resaneo.com



au 0892 49 41 41Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici

