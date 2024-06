TravelConnect de Resaneo transforme en hub tous les aéroports

David complète : « Avec son expertise technologique et sa connaissance de l’aérien et du ferroviaire, Resaneo est capable de proposer des trajets combinés « vol + vol » ainsi que « train + vol » entre des transporteurs n’ayant pas obligatoirement d’accords commerciaux entre eux. C’est ainsi, qu’en quelques clics le monde devient accessible à partir de tous les aéroports français.

Les voyageurs éloignés des plus grands aéroports peuvent, en une seule connexion, accéder à des destinations qui, jusqu’alors, pouvaient paraître inatteignables.

A présent avec TravelConnect, il est possible de trouver des routes telles que :



Limoges - Doha avec Chalair et Qatar via Lyon : Vol + Vol



Montpellier - Abidjan avec Transavia et Corsair via ORY : Vol + Vol



Lourdes- La Reunion avec Volotea et Air Caraibes via ORY : Vol + Vol ».