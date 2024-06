Worldia : 8 agents de voyages découvrent la Nouvelle-Angleterre avec JetBlue

En tant que compagnie aérienne fondée à New York et plus importante compagnie aérienne de Boston, JetBlue est très fière d'avoir lancé des vols quotidiens reliant Paris à Boston en plus de la route New York-Paris déjà couronnée de succès.



Nous pensons que la meilleure façon de découvrir notre produit et l'expérience à bord est de nous essayer, c'est pourquoi nous nous sommes associés à Brand USA et Worldia pour emmener les agents de voyage sur un Eductour passionnant et inoubliable.



Les agents de voyage sont nos principaux partenaires et ambassadeurs et le fait de leur faire apprécier le produit ainsi que la destination leur permettra de mieux raconter l'histoire de JetBlue et, nous l'espérons, d'inciter davantage de clients français à choisir JetBlue pour leurs voyages transatlantiques.

Il y a quelques semaines, à la suite dude JetBlue entre Paris et Boston, huit agents de voyage,, se sont rendues àpour un séjour au Massachusetts et au Rhode Island.explique «