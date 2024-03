Découvrez Boston avec JetBlue ! Nouveau vol direct le 04 avril.

Cher Voyageur, nous sommes ravis de vous annoncer le lancement d'un nouveau vol direct entre Paris et Boston avec JetBlue, à partir du 4 Avril ! C'est l'occasion idéale pour explorer cette ville dynamique et captivante, qui regorge de merveilles culturelles, touristiques et balnéaires.



Rédigé par JetBlue le Lundi 25 Mars 2024

La classe Core JetBlue offre une expérience de vol exceptionnelle à travers sa classe Core (classe éco), conçue pour offrir confort et commodité à tous les passagers.

Que vous voyagiez pour affaires ou pour le plaisir, la classe Core de JetBlue vous accueille avec des sièges spacieux dotés de plus d'espace pour les jambes que les autres compagnies aériennes, vous permettant de vous détendre et de profiter du voyage.



De plus, vous pouvez vous divertir pendant votre vol grâce à l'écran tactile personnel situé devant chaque siège, offrant une sélection de films, émissions de télévision, jeux et bien plus encore.



Pour compléter votre expérience en vol, en plus de votre repas chaud inclus, JetBlue propose également en illimité une variété de collations et de boissons gratuites, permettant à chaque passager de se régaler tout au long du voyage. Avec un service attentionné et des équipements de qualité, JetBlue s'efforce de rendre chaque vol aussi agréable que possible pour ses passagers de la classe Core.



Webinaire avec Brand USA



Avec Brand USA, l'agence de développement touristique officielle des États-Unis, découvrez les paysages typiques de la Nouvelle-Angleterre, historique dans l'âme, connectée à la mer, et riche par la diversité offerte de ses six états : le Massachusetts, le Maine, le New Hampshire, le Vermont, Rhode Island et le Connecticut.

Avec Brand USA, l'agence de développement touristique officielle des États-Unis, découvrez les paysages typiques de la Nouvelle-Angleterre, historique dans l’âme, connectée à la mer, et riche par la diversité offerte de ses six états : le Massachusetts, le Maine, le New Hampshire, le Vermont, Rhode Island et le Connecticut.Découvrez des itinéraires inspirationnels, formez-vous sur les 50 états, 5 territoires et District de Columbia, gagnez des cadeaux avec le USA Discovery Program, et accédez aux événements américains réservés aux professionnels du tourisme, tel que le traditionnel 4 juillet, en vous abonnant à la newsletter mensuelle de Brand USA ici

Destination Boston : un voyage inoubliable ! Culture et Histoire : Boston, connue comme la "ville des révolutions", regorge de sites historiques fascinants tels que la Freedom Trail, le Boston Tea Party Ships & Museum, et le Massachusetts State House.



Nature et Paysages : Les amoureux de la nature seront enchantés par les splendides parcs et jardins de Boston, notamment le célèbre Boston Common et le jardin public de Boston. Ne manquez pas l'occasion de vous promener le long du pittoresque Charles River Esplanade pour profiter de vues spectaculaires sur la ville.



Villes Emblématiques : Explorez les quartiers uniques de Boston, comme le quartier historique de Beacon Hill avec ses rues pavées et ses maisons victoriennes élégantes, ou le dynamique quartier de Back Bay, réputé pour ses boutiques chics et ses restaurants raffinés.



Plages et Bord de Mer : Envie de vous détendre au bord de l'eau ? Boston offre un accès facile à de magnifiques plages comme Revere Beach et Carson Beach, idéales pour une journée ensoleillée.



Revoir nos webinaires destinations :

Réservez votre voyage dès maintenant ! Profitez de l'occasion pour réserver vos billets dès maintenant et découvrez tout ce que Boston a à offrir ! Pour plus d'informations sur les vols et les offres spéciales, rendez-vous sur le site de JetBlue.



Rejoignez notre programme de fidélité TrueBlue et profitez d'avantages exclusifs, de récompenses généreuses et de la possibilité d'accumuler des points rapidement pour vos prochains voyages.



Nous avons hâte de vous accueillir à bord et de vous faire découvrir les charmes de Boston!



