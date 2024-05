Envolez-vous avec JetBlue : Une expérience inoubliable de Paris à New York !

Depuis nos débuts en 2000, nous avons élargi nos horizons pour inclure des vols long-courriers entre les États-Unis et l'Europe depuis 2021.



C'est avec fierté que nous opérons désormais depuis des villes européennes telles qu'Amsterdam, Londres, Dublin, Edimbourg et bien sûr, Paris. Au départ de ses villes, nos vols vers New York (mais aussi Boston) permettent ensuite de profiter des correspondances vers notre réseau domestique de plus de 100 destinations à travers les Etats-Unis et les Caraïbes.



Une fois à bord, un détail qui distingue notre expérience de vol est la configuration de nos A321neoLR, des monocouloirs pour nos 138 clients, offrant ainsi un environnement spacieux et confortable que ce soit en Mint – notre classe affaires- ou en Core – notre classe économique. En prime, tous nos clients peuvent commander leur repas depuis leur siège et profiter d’une connexion WiFi haut débit gratuite et illimitée.



Dernier détail important à souligner : la rapidité à l’arrivée à New York. Nous aterrissons au Terminal 5, qui nous est entièrement dédié. Combiné cela avec la petite capacité de nos avions et vous obtenez un passage de temps en un temps record – comptez une quinzaine de minutes – récupérez vos bagages, et partez à l’assaut de la grosse pomme !