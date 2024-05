Cuba remplace sa carte touristique par un visa électronique

"Avec Evisa, Cuba s'oriente vers la mise en œuvre d'un système consulaire plus moderne et adapté aux besoins actuels"

"Cuba mettra en œuvre, à partir du 6 mai prochain, un nouveau système de visa électronique qui remplacera l’actuelle carte de tourisme, mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration et des Étrangers; progressivement et en donnant la priorité à nos principaux marchés émetteurs"

, se réjouit le ministère cubain des Affaires étrangères.Hier, lors de la cérémonie d'ouverture du Salon international du Tourisme FitCuba 2024, le ministre du secteur, Juan Carlos García Granda, a déclaré que l'e-Visa allait progressivement remplacer la carte touristique , et ce, Sur X , le ministre annonce queL'e-Visa d'entrée à Cuba sera, comme la carte touristique, valable pour un séjour de 90 jours (simple entrée), prolongeable de 90 nouveaux jours sur place.En plus d'un passeport, valable au moins jusqu'à la fin du séjour, d'un billet de sortie/retour et d'un visa, les voyageurs en partance pour Cuba doivent remplir un formulaire électronique sur le portail D'VIAJEROS dans les 72 heures avant le départ.