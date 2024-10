Cuba simplifie les formalités d’entrée

En août dernier, Cuba a lancé son nouveau système de visa électronique (e-Visa) en remplacement de la carte touristique.Pour ne pas pénaliser les voyageurs déjà en possession d'une carte touristique au moment du passage à l'e-Visa, ainsi que les agences agréées disposant encore de stock de "Tarjeta del Turista", les autorités cubaines avaient annoncé que les documents précédemment émis pourraient être utilisés jusqu'au 31 décembre 2024.Aujourd'hui, l'Ambassade de Cuba en France confirme à Action-Visas que cette date limite est prolongée de 6 mois et queLes missions diplomatiques cubaines et les agences agréées ne délivrant plus de carte touristique, les voyageurs internationaux doivent actuellement demander un visa électronique pour se rendre à Cuba.L'e-Visa cubain est délivré sous la forme d'un code alphanumérique de 10 caractères et est non nominatif jusqu'à la saisie du formulaire D'Viajeros 7 jours avant le départ.