Air Caraïbes suspend ses vols vers Cuba

Air Caraïbes annonce dans un communiqué, que la reprise de ses vols à destination de Cuba (La Havane), prévue à compter du 5 février 2022, est reportée " en raison de la situation sanitaire et des mesures qu’elle impose ".



L’ensemble des vols prévus pour la saison Hiver sont annulés et Air Caraïbes prévoit une reprise des liaisons vers Cuba à compter du 22 octobre 2022.



La compagnie a informé ses passagers ce jour et leur propose 3 solutions :



- le remboursement intégral de leurs billets en GDS directement



- la création d’un avoir COVI (valable 1 an) pour ceux qui le souhaitent



- l’échange de leurs billets vers une autre destination du réseau Air Caraïbes aux mêmes dates et sans réajustement tarifaire (inclure le tour code FT2TXCOVID19 lors de la modification).