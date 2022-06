8 tour-opérateurs français à la découverte du Kenya

des plages de sable blanc immaculé, des eaux cristallines, une scène nocturne animée, des lodges de luxe et des camps d'aventure au cœur de la nature, un artisanat de qualité et une cuisine d'une diversité inattendue

L’Office de Tourisme du Kenya entend poursuivre et renforcer sa promotion sur le marché français, avec différentes opérations dès la rentrée 2022.A noter également :se tiendra du 5 au 7 octobre prochain à Nairobi.D'ici là, pour parfaire leur connaissance de la destination et des expériences à vivre sur place, les professionnels du tourisme sont invités à suivre leUn programme qui entend démontrer que l’offre touristique du Kenya ne se résume pas qu'à sa formule "savane et plage".Activités d'aventure, expériences au cœur de décors naturels grandioses... Outre ses offres de safaris dans plus de 45 parcs nationaux et réserves naturelles (y compris le Massaï Mara), le « pays des contrastes » se caractérise également par "", continue l'OT.Ce panel est complété par une les « Magical Kenya Signatures » (escalade en montagne ; observation de la faune en stand-up paddle ; safaris en ballon ; nuits de camping en solitaire au milieu de la savane ; plongées dans le monde sous-marin de l'océan Indien).