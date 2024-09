Asie, Afrique, Europe,... les dernières formalités de voyage

"une notification électronique, conformément à la procédure établie, concernant son intention d’entrer en Ukraine"

Annonce majeure et attendue par les touristes français et européens : le Royaume-Uni imposera une autorisation de voyage électronique ETA à ses visiteurs exemptés de visa dès 2025 L'autorisation ETA coûtera 10£, soit, et sera, ou jusqu'à expiration du passeport en cas de validité moindre.Les touristes et voyageurs d'affaires français et européens pourront demander leur ETA dès le 5 mars 2025 sur le portail GOV.UK ou depuis l'application mobile "UK ETA" sur iOS et Android Pour sécuriser ses frontières et renforcer le contrôle de l’entrée et de la sortie du pays des étrangers, l'Ukraine prépare également une ETA.Peu d'informations pour le moment mais les autorités ukrainiennes sont actuellement en train de définir et d’approuver une liste de pays bénéficiant d’un régime d’exemption de visa d’entrée en Ukraine, et dont les citoyens devront soumettreLes autorités de Jersey et Guernesey ont décidé d'étendre la mesure d'acceptation des excursionnistes français avec une carte nationale d'identité jusqu'à fin septembre 2025.Ce programme autorisant les voyageurs français à visiter les deux bailliages durant une seule journée, sans nuitée, sur présentation d'une simple CNI devait initialement s'achever à la fin du mois de septembre.La récente annonce du gouvernement britannique concernant l'introduction de l'ETA en avril 2025 devrait normalement empêcher ce programme d'arriver à terme en septembre 2025.Les touristes européens de 35 pays n'ont plus besoin de visa pour entrer en Biélorussie par voie aérienne et terrestre.Cette mesure exceptionnelle, qui prendre fin le 31 décembre 2024, permet de séjourner jusqu'à 30 jours sans visa dans le pays et peut être utilisée un nombre illimité de fois mais seulement durant 90 jours par année civile.