Maurice : Beachcomber Hotels s'engage pour la préservation des coraux partenariat avec l'ONG Reef Conservation et l'Union européenne

Pour contribuer à la sauvegarde des récifs coraliens de plus en plus menacés, le groupe hôtelier Beachcomber a lancé un programme de restauration et de préservation en partenariat avec l'ONG Reef Conservation et l'Union européenne.

Rédigé par PAULA BOYER le Vendredi 5 Juillet 2024

a lancé officiellement, à la fin juin, un programme de restauration et de préservation des coraux, dans le b[lagon du Morne, en partenariat avec



"La sauvegarde des récifs coraliens est un enjeu crucial pour Maurice. La destination mauricenne, connue pour la beauté de son lagon et sa riche biodiversité marine, subit une dégradation accélérée de ses coraux, ces dernières années" , a constaté Land Based Coral Culture for Restoration, Conservation & Education ".



"En tant que pionnier et leader de l'hôtellerie à Maurice, Beachcomber a le devoir d'agir pour préserver cet écosystème marin, essentiel à notre industrie", a insisté Stéphane Poupinel de Valencé, avant de rappeler que la préservation de la biodversité est l'un des huit piliers de la Charte environnementale et sociétale des 52 engagements de Beachcomber.



Beachcomber Hotels : un plan en trois phases sur cinq ans Le constat de départ est préoccupant : l’île Maurice possède 243 km2 de lagon, protégé par 150 m de récifs, abritant 159 variétés de coraux et 340 espèces de poissons. Malheureusement, ces fonds coralliens sont aujourd’hui fortement dégradés et menacés. Ceci est dû, en grande partie, aux phénomènes de blanchissement, liés au réchauffement climatique.



La couverture corallienne vivante autour de l’île est ainsi passée de 50% en 2002 à environ 20% en 2018. De plus, des études récentes indiquent que plusieurs espèces de coraux sont devenues rares et sont menacées d'extinction localement.



Destiné à contribuer à inverser cette tendance, le projet " Land Based Coral Culture for Restoration, Conservation and Education " d'une durée de cinq ans sera mené en trois phases.



La première étape, permettra d’établir un inventaire complet des coraux et d’identifier les zones les plus propices à leur restauration.



La seconde étape comprendra l’aménagement d’une pépinière au Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa pour cultiver les coraux rares avant de les transplanter sur des récifs naturels.



La construction de la pépinière démarrera en début de l’année prochaine et sera opérationnelle dès 2026. L’objectif est de produire suffisamment de coraux pour restaurer au moins 0,8 hectares de récifs au cours des quatre prochaines années.



Enfin, le troisième volet intègre une dimension pédagogique, avec l’ouverture d’un Centre au Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa pour sensibiliser et éduquer les communautés, ainsi que le grand public à l'importance du système de récifs coralliens. Ce centre accueillera les équipes hôtelières, les clients et les habitants de la région pour des ateliers de sensibilisation sur l’importance des récifs



L'aventure du groupe hôtelier Beachcomber Resorts & Hotels a débuté en 1952, avec l'ouverture du premier hôtel (40 chambres) à Curepipe sur l’île Maurice. Aujourd'hui, le groupe possède au bord des plus belles plages de Maurice, huit Resorts qui peuvent s’enorgueillir d’afficher un total de 2000 chambres et de 120 000 clients par an.



L'aventure du groupe hôtelier Beachcomber Resorts & Hotels a débuté en 1952, avec l'ouverture du premier hôtel (40 chambres) à Curepipe sur l'île Maurice. Aujourd'hui, le groupe possède au bord des plus belles plages de Maurice, huit Resorts qui peuvent s'enorgueillir d'afficher un total de 2000 chambres et de 120 000 clients par an.

Pour l'avenir, le groupe mise aussi sur un projet immobilier d'exception comprennant 220 villas de luxe.

