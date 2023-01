Air Caraïbes met en lumière ses destinations soleil dans une campagne TV

Du 16 au 31 janvier, Air Caraïbes lance sa toute première campagne TV sur huit chaînes (TF1, France 2, France 5, C8, TF1 Séries Films, TMC, LCI et CNews), à l’occasion des 20 ans de l’ouverture de sa première ligne transatlantique.



Cette campagne se compose de deux spots TV de 15 et 30 secondes qui font la part belle à la Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, la Guyane, Cancún et Punta Cana, destinations soleil desservies toute l’année par la compagnie.



Elle met également en avant un tarif d’appel vers les Antilles.



De plus, un bonus de 4 000 Miles (1) est offert à tous les clients membres du programme de fidélité Préférence ayant acheté un billet d’avion Air Caraïbes entre le 15 et le 31 janvier 2023. Pour devenir membre Préférence, il suffit d’adhérer gratuitement sur aircaraibes.com.



Enfin, la compagnie fait gagner des billets d’avion (2) grâce à un jeu concours en ligne, « Memory Caraïbes », valable jusqu’au 31 janvier 2023. Pour y participer, rendez-vous sur aircaraibes.com.