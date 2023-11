L'adieu d'Air France à Orly et la schizophrénie des politiques 🔑

Je demande que les autorités françaises ne laissent pas faire monsieur

dans son mépris des territoires. »

Ces réactions révèlent l'ignorance de nombreux politiques quant à la situation et au fonctionnement d’un des plus grands groupes français, Air France - KLM.Ils se précipitent pour crier haro sur l’arrêt des vols, aux licenciements, à la fermeture des bases et à l’abandon des territoires. Rien de tout cela n’est vrai et rien de tout cela n’arrivera.Font-ils bien le job ? À chacun d’en juger, mais n’importe quel chef d’entreprise sérieux qui verrait entre 2019 et 2023 une baisse structurelle de la demande ayant atteint 40% voire 60% sur des allers-retours en journée, aurait le devoir de réagir.tonnait le député azuréensur les ondes de France Inter… Lunaire !Air France – KLM pour rappel, c’est aussi une compagnie moyen-courrier, Transavia France, basée à Orly, qui va commencer à recevoir des avions (beaucoup) de dernière génération, moins bruyants, moins polluants, plus économiques.Services, fréquences... au groupe Air France KLM de trouver le bon modèle. Pour ses clients, dans un contexte très concurrentiel, pour les régions et pour ses personnels - dont certains il est vrai, basés à Orly - devront rejoindre Roissy.Gageons pour ces derniers que les conditions de mobilité négociées seront incitatives. Les bases de provinces seront maintenues.Rappelons également aux élus sud franciliens, si on veut parler d’emplois, que le nouvel atelier de maintenance d’Air France, inauguré il y a quelques semaines, regroupe désormais sur 4200 mètres carrés les activités de révision moteurs du groupe, auparavant réparties sur trois sites avec en perspective, beaucoup d’emplois à pourvoir en 2023.