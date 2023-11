"Le voyage d'affaires choisit son trajet à travers différents critères : couverture horaires, niveau de services et destination et je ne suis pas certain que l'offre Transavia sera suffisante pour absorber tout le trafic Air France actuel sur Orly. Il y aura un flux de trafic plus important sur Roissy". ajoute Johann Smith.



A ce jour Air France - KLM, entend maintenir les capacités du Groupe entre Paris et Toulouse, Marseille et Nice à hauteur de 90% du niveau actuel, tout en renforçant " les fréquences vers Toulouse, Marseille, Nice, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France et Saint-Denis de La Réunion au départ de Paris-Charles de Gaulle. "



Ce que l'on comprend donc entre les lignes du Groupe Air France - KLM c'est que l'offre sera réduite entre la Province et Orly.



Dans un communiqué le groupe de transport précise : "Entre 2019 et 2023, le trafic sur les liaisons domestiques au départ d’Orly a baissé de 40%, et même de 60% pour les allers-retours journée."



Le directeur général France de Reed & Mackay préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide : "Un changement est toujours source d'inquiétude mais il faut aussi voir les opportunités. Orly est souvent l'aéroport le plus impacté par les grèves, et il est également engorgé..."



Autre conséquence de ce changement de cap : les Miles et XP (Points d’Expérience) engrangés par les voyageurs affaires titulaires du programme de fidélité Flying blue varient entre Transavia et Air France.



Même si Transavia est intégrée à Flying Blue ainsi qu'aux contrats pro, la compagnie low cost bénéficie d'un barème particulier. Par exemple concernant le gain de Miles, seuls les tarif "Plus" ou "Max" permettent de cumuler des Miles. Le tarif "Basic" ne permet pas d'engranger des Miles.



En attendant, d'y voir plus clair sur le programme de vols de Transavia sur Orly, les Travel Management Compagny ont deux ans pour préparer leurs clients aux changements à venir.