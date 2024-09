Air Caraïbes annule la reprise de Saint-Martin !

Fin avril2024, Air Caraïbes conviait la presse spécialisée, pour annoncer en grande pompe la desserte de Saint-Martin depuis la métropole.Quatre mois plus tard, la nouvelle a fait pschitt.Laentre Paris-Orly et Saint-Martin Juliana par Air Caraïbes n'aura pas lieu.Au printemps dernier, la compagnie pensait reprendre au rythme de deux vols par semaine entre novembre 2024 et mai 2025.L'explication fournie par la direction :