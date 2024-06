"Air Caraïbes a aussi bénéficié d'aides d'Etat" selon Pascal de Izaguirre 🔑

Je dirigeais alors une compagnie avec seulement 7 avions et 2 types d'appareils, totalement incompatibles. Vous aviez d'un côté les Airbus et de l'autre Boeing. Aucune synergie n'était possible, ce n'était pas productif.



Les 747 étaient des avions très vieillissants, dotés d'une capacité considérable qui nous empêchait d'opérer un vol quotidien sur chacune de nos trois escales antillaises. Nous ne pouvions même pas augmenter les fréquences hebdomadaires durant l'été.



Depuis 2020, la flotte a été modernisée et renouvelée dans un temps record. Elle sera l'une des plus jeunes du marché. Le 11 juin prochain, nous allons recevoir notre nouvel Airbus 330 NEO qui desservira Abidjan.



En fin d'année, nous aurons une flotte uniforme, composée d'appareils de dernière génération.



Cet avion est beaucoup plus performant, il consomme moins et il est aussi beaucoup plus attrayant pour la clientèle. En plus de l'amélioration du produit, vous avez celle du réseau, vous comprenez que la compagnie n'a plus rien à voir.

Il ne faut pas oublier que nous avons fait de très gros efforts en restructuration de nos coûts en 2020.



Je rappelle que nous avons fait un PSE, une rupture conventionnelle collective, des externalisations et nous avons revu les 134 accords collectifs. Les personnels ont consenti des efforts très importants, j'en suis reconnaissant.



Tout ça fait que la Corsair d'aujourd'hui n'a plus rien à voir, la compagnie est infiniment plus saine, plus performante.



Après pour venir à l'interview, je veux bien qu'Air Caraïbes dise qu'elle n'a pas bénéficié d'aides publiques. Le Groupe Dubreuil a obtenu, comme nous, un PGE, puis il a pu profiter de crédits d'impôt qui sont bien des aides d'Etat et pour des sommes considérables.



Nous n'en avons pas bénéficié.



De plus, je lis ici ou là que nous allons bénéficier de 147 millions d'euros d'abandon de dette, alors que le montant exact est 103 millions. Il faut être précis sur les chiffres.