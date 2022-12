A Padirac, au fond du gouffre, on voit plutôt de bonnes nouvelles

Pour cette saison 2022 et avec la fin des restrictions sanitaires, le Gouffre de Padirac a pu accueillir les visiteurs dans des conditions normales.



Sur 209 jours d’ouverture, du 1er avril au 13 novembre, ce sont ainsi plus de 475 000 visiteurs qui sont venus vivre une incroyable aventure.



Un bilan positif pour le site et plus largement pour le tourisme dans la région, notamment grâce au retour d’une partie de la clientèle étrangère en vallée de la Dordogne.



La période estivale a connu comme chaque année un pic d’affluence, les vacances scolaires et les températures caniculaires incitant les visiteurs à se réfugier à 13 degrés sous Terre.



Des contraintes communes à l’ensemble des acteurs du tourisme ont impacté la fréquentation 2022 :



- les difficultés liées au recrutement inhérente à l’ensemble du secteur ;



- l’absentéisme croissant non justifié ou lié à des arrêts maladie délivrés par des plateformes de santé ;



- La pénurie d’essence survenue à l’approche des vacances de la Toussaint a également eu un impact négatif sur cette fin de saison, tout comme l’inflation qui a certainement réduit le budget des Français dédié aux loisirs sur cette fin d’année.



Troisième site le plus visité de la région Occitanie, le Gouffre de Padirac est un acteur majeur pour le territoire. Il est même la principale source de motivation de visite de la région pour 6 visiteurs sur 10.



Le Gouffre est tout d’abord un acteur en termes d’emplois, puisque cette année, ce sont 130 emplois qui ont été ouverts.



La campagne de recrutement pour la saison 2023 débutera dans les semaines à venir, avec une Journée Portes Ouvertes en janvier pour les candidats saisonniers.