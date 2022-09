L’Occitanie monte sur la plus haute marche du podium français

La saison estivale 2022 s’annonce comme celle de tous les records. Je me réjouis des excellents chiffres de fréquentation et je tiens à souligner que le CRTL a su s’adapter aux nouvelles problématiques engendrées par la crise sanitaire, et désormais économique, en réorientant sa stratégie en faveur d’un tourisme porteur de sens, plus responsable et donc plus en phase avec les aspirations des voyageurs d’aujourd’hui et de demain ».

Les propos de la présidente sont relayés par ceux du président du Comité régional du tourisme et des loisirs ,: «En 2021, l’Occitanie était la seule région, avec la Nouvelle-Aquitaine, à avoir dépassé sa fréquentation estivale d’avant crise.La stratégie régionale et les actions marketing du CRTL ainsi que de ses partenaires départementaux avait ciblé la clientèle française, lui proposant une alternative à l’Espagne et plus globalement aux pays concurrents du Sud de l’Europe.L’enjeu de l’été 2022 était de parvenir à fidéliser ces nouvelles clientèles françaises. Malgré une ouverture plus large des frontières,(-2%) par rapport à 2021. Elles sont complétées par un sursaut des clientèles étrangères et plus précisément européennes qui, pour cet été 2022, augmentent de 46% par rapport à l’été dernier (plus de 2,6 millions de nuitées étrangères) et de 12% par rapport à 2019.