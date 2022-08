"Nous vivons l'année "0" de la refondation de l'économie touristique"

Oui,Nous devons revenir à la notion du Grand Tour, mais version moderne et démocratisée à l'ensemble de la population. Pour ces jeunes générations, nous devons retrouver la dimension initiatique du voyage et nous devons l'accompagner.De plus, nous devons maintenir l'accès à la nature, c'est de notre responsabilité.La réflexion doit être collective, entre le gouvernement, les socio-pros et les OGD. Ce n'est pas le cas actuellement. Quelque chose doit changer et inventer quelque chose qui n'existe pas.Je n'attends pas grand-chose d'un ministre du tourisme, d'une façon générale, car notre économie est très décentralisée.La France va faire une belle saison touristique, mais sera derrière l'Espagne et d'autres pays au niveau des recettes.L'organisation la plus performante pour être celle qui s'applique sur des logiques de destinations, avec des financements privés et pas seulement publics. Pour revenir au train, en Occitanie ce sont les impôts qui financent l'opération du train à 1 euro, en Espagne ce sont les super profits.