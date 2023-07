Le Tour de France a salué la Maison de la Nuit au Tourmalet

Par ailleurs, un programme d’investissement est engagé à hauteur de 7 à 8 millions d'euros par le syndicat mixte d'aménagement du Pic du Midi pour la réhabilitation de l'Hôtellerie des Laquets et son téléphérique. Le Pic du Midi veut diversifier son offre touristique en rénovant ce bâtiment historique construit en 1930. Le permis de construire est déposé et les appels d’offre sont lancés.Il s’agit notamment de relier l’hôtel avec l’observatoire et gravir les 222 mètres de dénivelés qui séparent les deux ouvrages par un téléphérique d'ici fin 2024. Équipé d'une cabine d'environ 18 places, il devrait permettre de transporter 140 personnes par heure.seront créées et pourront accueillir jusqu'à 36 personnes par nuit. Des espaces de vie vont être aménagés avec des grandes terrasses pour profiter de la vue magnifique sur les Pyrénées.Il est possible aujourd’hui de passer une nuit pour observer les étoiles au Pic du Midi, mais les installations sont moins confortables et exiguës, contraignant à refuser du monde et des recettes.L’Hôtellerie des Laquets permettrait de répondre à une forte demande.