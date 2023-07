Sécheresse : les refuges de montagne préparent l’avenir

Car le tourisme en montagne prend de l’ampleur. « On voit se développer un public néophyte depuis la crise covid » indique Maria-Isabel Le Meur.



Un nouveau public qu’il importe de sensibiliser et à l’écoute duquel il faut être.



« Nous avons vocation à rendre la montagne accessible à tous ; le refuge est notre principal levier. Une nuitée en refuge, c'est 20 € maximum et nous tenons à ce que ça reste une priorité. Mais devant l’augmentation des coûts, on a décidé de revenir aux basiques : la fonction première d’un refuge, c’est d’abriter, gardé ou non.



Et quand il est gardé, de mettre en place des moments de convivialité autour de deux enjeux : le milieu naturel et la vie dans le bâtiment ».



Pour ça, la FFCAM a mis en place plusieurs outils lui permettant de sensibiliser les randonneurs et ajuster leurs pratiques.



Via de la communication écrite ou des moments de dialogue avec les gardiens, la fédération souhaite expliquer aux personnes de passage l’usage de l’eau en refuge, qui n’est pas le même que dans la vie quotidienne.



« On donne des indicateurs. Par exemple, chaque jour, on utilise environ 150 litres d’eau ; en refuge avec une toilette de chat ça passe à 20. On va aussi expliquer qu’il n’y a pas de raccordement comme en vallée.



C’est un gros travail, mais globalement il y a une bonne compréhension » se félicite Maria-Isabel Le Meur.