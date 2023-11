Norwegian ouvre un vol Montpellier - Oslo

Nous sommes tellement heureux et fiers de constater l’enracinement de Norwegian à Montpellier. Evidemment, Montpellier est une magnifique destination pour les habitants d’Oslo, et plus largement de Norvège et de Scandinavie, qui pourront découvrir un Sud attachant et authentique.



Mais cette ouverture constitue également une opportunité inespérée de découvrir une ville et un pays remarquables

Alors que la lignereprendra du service durant l’été 2024, Norwegian a annoncé ce 14 novembre 2023 l’ouverture d’une route Montpellier - Oslo.La compagnie desservira la capitale norvégienne depuis Montpellier deux fois par semaine (le mardi et le samedi).Le vol inaugural est prévu le samedi 22 juin et le dernier de la saison le samedi 17 août.», a déclaré Emmanuel Brehmer , le Président du Directoire de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée.