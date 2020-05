Norwegian Cruise Line obtient plus de 2 milliards de dollars de liquidités supplémentaires

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd a obtenu plus de 2 milliards de dollars de liquidités supplémentaires grâce à une opération financière dirigée par Goldman Sachs.



Ces opérations financières comprenaient un appel public à l'épargne de 400 millions de dollars d'actions ordinaires, une émission de billets de trésorerie échangeables de 750 millions de dollars, une émission de billets de trésorerie garantis de 675 millions de dollars ainsi qu’un placement privé de 400 millions de dollars d'une société de capital-investissement mondiale, L Catterton.



" En fonction de la conclusion des transactions, la société prévoit de disposer d'environ 3,5 milliards de dollars de liquidités " indique un communiqué de presse. " Cela renforce considérablement la situation financière et les liquidités de la société. NCLH est en mesure de résister à plus de 12 mois de suspension de voyage selon le scénario de reprise le plus pessimiste."