Arts et Vie renforce sa production sur la Destination France

Le tour-opérateur connu pour sa programmation culturelle surfe encore un peu plus sur la vague qui a gonflé au fur et à mesure des confinements et des restrictions de départs à l’étranger.



Sa directrice adjointe, Delphine Camara, insiste sur le fait que ce n’est pas qu’une démarche opportuniste : « avant même la pandémie, Arts et Vie faisait voyager en France plus de 4 000 personnes par an, avec un vrai savoir-faire développé sur tous nos circuits ».



Pour autant, depuis 2020, le voyagiste a considérablement renforcé cette offre. Elle s’appuie notamment en France sur de nombreuses initiatives culturelles : ouverture, extension, rénovation de musées et monuments, nouvelles inscriptions au patrimoine mondial de l’Unesco, mise en avant de l’artisanat d’art, valorisation des traditions régionales, grandes expositions qui sont autant de prétexte à renouveler et étendre l’offre.