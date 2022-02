Challenge des territoires insoupçonnés : et les lauréats sont...

Le Challenge des territoires insoupçonnés avait pour objectif d'inciter les organismes institutionnels de tourisme à créer des offres responsables, limitant l’impact carbone, favorisant l’expérience et la rencontre et permettant l’étalement des flux touristiques et accessibles en mobilités douce.



Son jury était composé de membres d’ADN Tourisme et de personnalités extérieures :



• Claire Bourgeois, ADN Tourisme,



• Isabelle Bremond, directrice de Provence Tourisme



• Julien Buot, directeur d’Agir pour un Tourisme Responsable,



• Jean-Christophe Guérin, co-fondateur d’Ahimsa Voyages,



• Et Sandrine Mercier, rédactrice en chef du magazine A/R.