Voyages en train : quel potentiel pour les agences ? 🔑

Reste la question de la rémunération : comment faire du business avec les compagnies ferroviaires, quand on voit les commissions qu'elles reversent ? « Chez Railtrip, nous ne comptons pas sur les compagnies ferroviaires pour vivre, mais sur la marge réalisée avec le package, une fois nos partenaires payés », explique Estelle Nicolay.



Pour justifier la différence de prix, le tour-opérateur construit un voyage qui n'est pas comparable avec ce que le client pourrait réserver par lui-même. « L'aller-retour à Barcelone, on ne l'a jamais vendu et on ne le vendra jamais. Par contre, notre circuit de 12 jours en Slovénie, on y ajoute tellement de choses qu'il est incomparable.



Et les clients viennent chez nous à la fois parce qu'ils veulent voyager en train, mais aussi parce qu'ils veulent bénéficier du service, de l'assurance, du suivi, sans la prise de risque, comme dans n'importe quelle agence ».



Une agence qui doit aussi s'adapter à la typologie de ses clients. Les groupes notamment. « Nous avons déjà fait l'expérience d'un groupe de 167 personnes que nous devions envoyer à Munich. C'est faisable, mais bien évidemment le risque est plus grand... surtout si le groupe rate sa correspondance », ajoute Estelle Nicolay.



Idem pour les seniors. « Nous avons étudié l'idée de les faire voyager en train , a indiqué une autocariste présente dans le public. Mais cela peut vite s'avérer compliqué avec les bagages... ».



« Nous avons l'habitude de traiter ce genre de demandes, a rebondi David Mascorda de Rail Charter Service. Nous affrétons des voitures dédiées aux groupes, avec une offre de restauration différente ».