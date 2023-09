Cyril Dion : en matière d’aérien, "il faut réduire et choisir" 🔑

TourMaG - De manière générale, on s’intéresse beaucoup au climat et moins à la biodiversité, pourtant les activités de tourisme sont basées sur la découverte d’un paysage, d’une nature préservée, et impactent fortement la biodiversité…



Cyril Dion : On ne se préoccupe pas beaucoup de biodiversité de manière générale. C’est un angle mort, on parle du climat et tant mieux, mais on aborde peu le vivant. Alors que c’est essentiel !



Quand on va quelque part, on ne peut pas se contenter de, simplement, y aller.



Il faut être très attentif quand on investit un territoire, repenser nos infrastructures et comprendre qui vit ici, quels sont les circuits que toutes les espèces vivantes empruntent et comment vivre toutes et tous en bonne intelligence.