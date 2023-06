Le So Good Festival s’installe à Marseille

L’ambition, disent-ils, est « de faire de la Cité phocéenne la nouvelle capitale de l’impact » .



Pour cela, les deux partenaires s'appuient sur l’action collective, autour, pour ce premier opus, de deux thèmes : « l’éducation pour mieux vivre ensemble et la préservation des écosystèmes marins » .



Un nouvel attrait touristique à exploiter ? C’est bien parti pour : entre les choix politiques de la mairie, l’intérêt de la jeunesse pour ces thématiques et pour la ville, l’importance à Marseille à la fois de la pollution et de la biodiversité, les planètes semblent s’aligner.



« Lancer un festival à Marseille est une nouvelle étape pour accomplir la mission à laquelle So Good se consacre depuis 2020, explique Loic Yviquel, co-fondateur de So good : inspirer le plus grand nombre et inciter à passer à l’action pour un monde meilleur, enfin moins pire…



C’est un projet dont nous rêvions depuis longtemps, parfaitement complémentaire à nos autres activités. Et ce festival, nous le voulions différent des autres : foisonnant et joyeux, concret dans ses engagements, ancré dans le territoire qui le voit naître, tout en ayant une ambition nationale, voire internationale. »