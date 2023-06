Les touristes français sont-ils écoresponsables ?

"seulement 66% des 18-34 ans trient leurs déchets contre 92% des 55-75 ans. Aussi, quand 61% des 55-75 ans disent limiter leur utilisation de produits à usage unique, c’est 48 % chez les 18-34 ans"

"dès leurs prochaines vacances d'été"

"le fait de résider en gîte écologique ou écologement connaîtra surement une évolution positive puisque 9% des Français ont déclaré vouloir le faire dès les prochaines vacances et 18% au cours des prochaines années".

Un chiffre qu'il est intéressant de décortiquer :Une jeunesse plus consciente et engagée ? C'est ce que semble montrer l'étude.Pourtant, 37% des 18-34 ans répondent "non" à la question, et ne se considèrent pas comme des vacanciers écoresponsables, contre 27% des 35 ans et plus.Une déformation de perception ? Les critères des plus anciens étant plus souples que ceux des plus jeunes ? Peut-être. Mais si l'on en croit l'étude,Optimiste, l'étude note que 17% des jeunes déclarent mettre en place ces mesures. Promis, juré.Pour les mobilités, 49% se disent ouverts (promis, demain !) à partir en vacances en train ou en covoiturage (qu'ils sont 21% à pratiquer).Quant àil concerne 8% des répondants pour l'instant mais jurent-ils, ça va changer. C'est ce dont se félicite l'étude :L'offre est pourtant vraiment là, pas forcément plus chère. Ne reste plus que la communication, et donner envie, tout simplement.C'est là qu'est le vrai défi :, donner envie d'"en être".