Livre blanc : 20 pages pour comprendre le tourisme en transition et... passer à l’action !

Le tourisme durable a le vent en poupe. De plus en plus de jeunes entrepreneurs s'y lancent.



Les professionnels et les destinations ont tous en tête l'importance du durable. Pour autant, s'y mettre, et commencer une transition n'est pas chose simple.



Conscients de l'enjeu, SCET (filiale de la Caisse des Dépôts et spécialisé dans l'accompagnement des collectivités et des territoires) et Sociovision (groupe IFOP, sociologie, compréhension et anticipation des mouvements de société et des tendances de consommation) se sont réunis pour publier leur livre blanc : « Le tourisme en transition : relever le défi du passage à l'action ».



En moins de 20 pages, l'ouvrage est construit de manière simple et relativement efficace, pour aider les professionnels du tourisme et des territoires à trouver leurs marques et commencer à changer leurs habitudes.



C'est tout le sujet du livre blanc, qui aborde à la fois les besoins et envie des clients, les enjeux, et les solutions à mettre en place.