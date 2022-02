Les biocarburants sauveront-ils le voyage d’affaires ?

business travelers

« Cela nécessite énormément d’investissement alors que le Covid a mis l’aviation à genoux. L’aviation est tout à fait capable de se décarboner, mais après une transition énergétique. Le biocarburant n’est donc pas la réponse à long terme. Je n’imagine pas les proportions aller au delà de 12 à 15%… »

Des prix très élevés de production qui impliquera au final une surcharge pour les consommateurs. Comme celle qu’a annoncé, à la surprise générale de tous les acheteurs, le groupe Air France-KLM en janvier. Cette « contribution aviation durable » vient s’ajouter à l’éco-taxe et se traduit par des surcoût par billet variant de 1 à 4 euros en classe économique et, ce qui concerne plus particulièrement les voyageurs d’affaires, de 1,5 à 12 euros en classes affaires, en fonction de la distance.La mesure s’applique également aux vols KLM et Transavia. Pour l’instant la compagnie tricolore est la seule au monde à avoir pris une telle décision. Côté acheteur, le scepticisme est de mise et on se demande si cette surcharge n’est pas simplement une augmentation des prix qui ne dit pas son nom.D’autant plus qu’Air France propose depuis le 13 janvier une autre contribution à teneur écologique, volontaire cette fois. Les passagers peuvent désormais contribuer volontairement à l’achat de carburant durable depuis le site internet de la compagnie tricolore.Enfin, un programme, baptisé SAF Corporate , a été lancé à destination des. Ces partenariats avec les entreprises veulent les pousser à investir dès maintenant dans un transport aérien plus vert. Ni le fonctionnement ni le coût à verser par les entreprises ne sont clairement explicités.Des surcouts en cascade qui, à force, n’auront-ils pas pour effet de freiner le retour des voyageurs d’affaires dans les avions dans les mêmes proportions qu’avant la crise ? La question se pose alors que même les grands patrons de l’aérien ne sont pas convaincus de la pérennité des biocarburants., lançait ainsi Guillaume Faury, le grand patron d’Airbus, lors du dernier congrès de l’Union des aéroports français (UAF).