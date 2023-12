Virgin Atlantic : le premier vol 100% carburant durable

La Société américaine pour les tests et matériaux (ASTM) a approuvépour produire du SAF, avec d'autresLe carburant à base d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA) est de loin la technologie la plus avancée, avec actuellement de grandes installations en fonctionnement et d'autres en cours de développement.Le carburant de type alcool-à-jet (ATJ) esten termes de capacité annoncée, qui a considérablement augmenté au cours des 12 derniers mois.Alors que l'hydrotraitement restera la voie dominante pour la production de, une gamme plus large de matières premières et de technologies