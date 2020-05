Virgin Atlantic et Qatar Airways vont réduire leurs effectifs

De plus, Virgin Atlantic va réduire sa flotte, en n'utilisant plus la totalité de ses sept 747-400 et quatre avions A330-200 prennent leur retraite.



" D'ici 2022, la flotte simplifiée et plus verte comprendra 36 avions bimoteurs réduisant les émissions de CO2 / RTK d'environ 10% supplémentaires, en s'appuyant sur l'efficacité de 18% déjà atteinte entre 2007-2019 ."



La direction a aussi décidé de simplifier les marques, Virgin Holidays deviendra Virgin Atlantic Holidays et de déplacer son programme de vols de Londres Gatwick à Londres Heathrow, " avec l'intention de conserver son portefeuille de créneaux horaires à Londres Gatwick, afin de pouvoir revenir en fonction de la demande des clients. "



Et les compagnies européennes ne sont pas les seules à sombrer dans la crise, puisque Comair, franchise en Afrique du Sud de British Airways, a annoncé mardi avoir été placée en redressement.



Qatar Airwais va elle aussi procéder à une restructuration via une réduction significative du nombre de postes, sans en dire plus.



Selon Reuters, le personnel navigant a été informé qu’il devait s’attendre à des licenciements.