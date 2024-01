Consommation des Français : le voyage sanctuarisé ?

Selon les données du Baromètre Digital & Payments 2024, la Coupe du Monde de Rugby 2023 a généré des répercussions économiques favorables pour divers secteurs en France.



Malgré une stabilité des dépenses touristiques, l'événement a stimulé la consommation dans les domaines du transport, de la restauration, des commerces alimentaires et des boulangeries, entre autres, profitant ainsi à plusieurs branches de l'économie. L'impact s'est étendu à travers le pays, avec des augmentations notables des dépenses à Marseille et à Saint-Étienne.



La consommation globale des Français a vu une croissance de 8 %, particulièrement dans les transports, la restauration et l'achat d'équipements domestiques. Cependant, cette augmentation s'est répartie tout au long de l'année en raison de restrictions imposées avant et après l'événement, offrant une leçon importante pour les commerçants en anticipation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La prochaine mise à jour de ce baromètre en septembre 2024 fournira des insights sur l'impact des Jeux Olympiques sur les habitudes de consommation en France.



Yves Tyrode, directeur général Digital & Payments, Groupe BPCE, souligne : « Pour cette édition, nous avons enrichi notre Baromètre Digital & Payments avec une segmentation par catégories géographiques et socioprofessionnelles des données anonymes issues des plus de 20 millions de cartes de paiement gérées par le Groupe BPCE. Cette précision renforce notre capacité d’analyse : par exemple, nous avons ainsi quantifié les répercussions économiques de la Coupe du Monde de Rugby de 2023. À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont le Groupe BPCE est partenaire Premium, cet éclairage a pour objectif d’être utile aux acteurs économiques, pour leur permettre de décrypter les dynamiques à l’œuvre dans leur secteur. »