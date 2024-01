Autre transition :. D’ores et déjà ceux-ci se sont transformées, évoluant de la rigidité à la flexibilité.Un phénomène lié en grande partie à la dérégulation des temps de travail. N’oublions pas qu’en 40 ans, on est passé des 40 heures aux 35 heures hebdomadaires et de la semaine de congé supplémentaire à des temps partiels et surtout au télétravail. De nouvelles temporalités qui ont déstructuré les temps de la vie et notamment ceux des loisirs et des vacances.Avec en supplément un phénomène plus récent : celui de la « grande démission » et de l’autonomisation du travail. Non seulement, on quitte une activité professionnelle jugée chronophage pour une autre plus adaptée à ses valeurs. A moins que l’on décide tout simplement de moins travailler en général.née sans doute en partie de la pandémie et des confinements successifs.Enfin, plus récent : le changement climatique et ses épisodes de canicules ou de pluies torrentielles qui bouleversent les calendriers des saisons et en partie celui de nos journées. Une mutation en cours mais qui devrait s’accélérer et impliquer des transformations des temps utiles et libres.En effet, outre le verdissement des villes via la plantation d’arbres et de plantes, l’aménagement des parcs avec des îlots de fraîcheur, l’installation d’ombrières, de fontaines, la peinture en blanc des murs et des terrasses, les travaux d’isolation dans les bâtiments publics et privés… il est d’autres armes, moins onéreuses, plus rapides à mettre en place.Ce sont des politiques d’adaptation des temps de la vie pendant les canicules et autres intempéries : pendant les canicules, on ouvre plus tôt et plus tard le soir, réservant les heures les plus chaudes à la sieste. Où ?Dans les commerces, écoles, administrations, musées, espaces de loisirs, lieux de travail Tandis que le calendrier des saisons et vacances pourrait aussi être décalé voire inversé en cas de changement durable du climat.