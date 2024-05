Europ Assistance révèle les tendances des vacances 2024

Les Français montrent, avec 77% exprimant leur intention de partir (+1 point par rapport à 2023 et +6 points par rapport à 2022). 68% prévoient de prendre des vacances entre juin et septembre, et 64% ont l’intention de partir.• L’inflation impacte significativement l’enthousiasme des Français (76%) et concrètement leurs projets de vacances (42%).• Pour faire face aux contraintes budgétaires, les vacanciers envisagent de réduire le nombre de destinations, de choisir des logements plus économiques, et de diminuer les dépenses en nourriture, visites et activités.• Les Français favorisent le tourisme local, préférant passer leurs vacances dans leur propre pays plus que la moyenne européenne (42% en France contre 30% en Europe).• Les spécificités des vacances en France incluent une préférence pour les locations saisonnières (37%) par rapport aux hôtels (31%), et l’utilisation de la voiture pour se rendre sur leur lieu de vacances (68%).• Les destinations préférées restent le bord de mer (62%), avec des régions comme PACA (25%), Occitanie (21%), Bretagne (16%), et Nouvelle-Aquitaine (14%).• 39% des Français prévoient de voyager à l’étranger, privilégiant des destinations ensoleillées comme l’Espagne (15%), l’Italie (10%), le Portugal et la Grèce (5% chacun).• Les guerres et risques de conflits armés influencent fortement le choix des destinations (43%, +29 points) et affectent l’enthousiasme pour voyager pour 58% des Français (+25 points).• Le risque de canicule impacte également l’envie de voyager (54%, en ligne avec la moyenne européenne).• Le Covid-19 est devenu un facteur secondaire, n’affectant que modérément les motivations ou choix de destination (19%).• L’empreinte écologique liée aux voyages impacte l’enthousiasme de près de la moitié des Français (45% contre 40% pour les Européens), bien qu'il existe un écart entre la conscience écologique et les habitudes réelles.• Les Français sont plus intéressés que leurs voisins par le tourisme « slow » (76%), les destinations moins touristiques (75%), et les séjours culinaires (44%).• La pratique du « workation . » (travailler tout en voyageant) reste peu développée en France (20% contre 27% en Europe).