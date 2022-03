Hausses carburant et voyages à forfait : quelles règles régissent les parties ?

Une hausse rétroactive du prix fixé entre les parties n'est pas possible, sauf si cette possibilité est expressément prévue au contrat les liant.Absolument. S'agissant de relations contractuelles entre professionnels, il est possible de prévoir une clause d'ajustement des prix en fonction d'un facteur extérieur objectif.Cela dépendra du contrat conclu entre le TO et l'agence, mais l'agence devrait en tout état de cause être en droit de demander une justification à la hausse du prix appliqué.Le délai pour appliquer la hausse dépend de ce qui est prévu au contrat avec le tour-opérateur.