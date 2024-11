Expedia et l'IA : "il faudra que quelqu’un donne confiance aux voyageurs"

"Les voyageurs vont trouver de nouvelles façons de faire leurs achats… mais il faudra que quelqu’un leur donne confiance dans le fait que les choses fonctionneront. Nous savons tous que la gestion des voyages est très complexe. Même si le début est plus simple, la complexité est tout de même considérable. "

"quelle heure est-il en Martinique ?"

"Tout le monde teste des choses. Nous en sommes encore au début. Mais nous avons des relations avec tous ces grands moteurs de recherche. Nous suivons de très près l'évolution de la recherche, et nous nous efforçons de savoir comment nous devons évoluer avec elles"

Mais ce nouvel outil pourrait il venir tailler des croupières aux géants du web ?A cette question, Ariane Gorin , présidente et directrice générale d'Expedia Group, citée par Skift a expliqué lors de la conférence Phocuswright à Phoenix :C'est donc sur le terrain de la réassurance et de la valeur ajoutée que la dirigeante se place pour se différencier de l'IA. Un discours qui semble paraphraser celui des agences traditionnelles à l'heure de l'arrivée du World Wide Web.Mais c'est surtout le chamboulement que pourrait amener l'IA dans les pages de résultats des moteurs de recherche qui pose question. Comme nous l'avons déjà évoqué, demain, les moteurs de recherche pourraient. C'est d'ailleurs ce que fait déjà Google, sur un certain nombre de thématiques.Par exemple quand on lui pose la question :La réponse est directement indiquée, pas besoin de clics supplémentaires.Sur ce sujet, Ariane Gorin précise :. Expedia ,Booking et Consorts dépensent en effet de petites fortunes pour apparaître en haut des résultats de recherche... Voyez l'enjeu.