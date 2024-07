Kampaoh annonce la création de son Chatbot Paola

Grâce à Paola, les clients bénéficient d'un service plus personnalisé et efficace, ce qui a conduit à une augmentation significative de la satisfaction et de la fidélisation. En intégrant Paola, Kampaoh a non seulement amélioré la qualité de son service client, mais également renforcé sa position sur le marché en tant qu'entreprise innovante et centrée sur le client

Depuis son déploiement, Paola a démontré son efficacité endes clients et en. Le chatbot a contribué à uneen France en 2024 par rapport à 2023.Depuis son lancement en début de saison, le chatbot a déjà réalisé. Paola améliore le service client grâce à une disponibilité continue, une communication multilingue et une capacité à maximiser les ventes à tout moment.Disponible en permanence, Paola fournit aux clients des, que ce soit pour des questions générales ou des demandes spécifiques. Le chatbot offre une. En dehors des heures d'ouverture, Paola peut également finaliser les réservations, garantissant ainsi que les opportunités de vente ne sont jamais perdues.», déclare José Luis, Directeur du développement de Kampaoh