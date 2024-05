ViaMichelin suggère désormais des pauses touristiques le long du trajet

Concernant les itinéraires, le nouveau site Internet et la nouvelle application intègrent jusqu’à trois options de parcours différents, avec la prise en compte de critères liés à la sécurité, l’environnement - comme par exemple le fait ou non de disposer d’un véhicule électrique…



Se présentant comme « le seul outil combinant l’intégralité de la sélection Michelin tant dans le domaine du tourisme, de la gastronomie que de l’hôtellerie », ViaMichelin, dans sa nouvelle version, apporte un concentré d’innovations axées sur la découverte et l’expérience.



Alors que « 61% des automobilistes européens se déclarent intéressés par des pauses découverte », ViaMichelin répond à leurs attentes en leur faisant des suggestions de pauses touristiques le long du trajet, associées à des restaurants et des hébergements.



« Cela donne à l’utilisateur la possibilité de trouver des lieux auxquels il n’aurait pas forcément pensé auparavant » indique Caio Favero Teixeira.